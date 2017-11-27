بالصور.. التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة تنفذ برنامج أطفالنا ضمن فعاليات ” يوم الطفل “

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بالنادي الاجتماعي النسائي اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٣/٨هـ برنامج أطفالنا والرسوم المتحركة وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل.

وهدف البرنامج إلى التعرف على الآثار السلبية والايجابية للرسوم المتحركة في تشكيل شخصية الطفل وسبل الوقاية من السلبيات وتعزيز الإيجابيات والاستفادة منها، أدارت البرنامج الأستاذة مها يحيى قحل مستشارة أسرية ومدربة معتمدة في التنمية البشرية، من خلال عرض مرئي وعروض فيديو وحوار مع الحضور لتبادل التجارب والخبرات فيما بينهن .

وقد شاركت طالبات قسم الخدمة الاجتماعية بالكلية الجامعية بالجموم في تنفيذ البرنامج كتدريب عملي ضمن برنامجهن التدريبي بالمركز .

وفي ختام البرنامج شكرت المدربة الحضور الكريم ومشرفة النادي ومنسوباته وطالبات الجامعة على الحضور والتفاعل مع البرنامج، هذا وقد حضر البرنامج ٦٥ سيدة.

