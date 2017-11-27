صحة جازان تطمئن الأهالي بحل أزمة التطعيم
طمأن المتحدث الرسمي لصحة جازان صباح اليوم، أهالي المنطقة، بتأمين وتوفير التطعيمات لهم والعمل على توزيعها، ردًا بذلك على مناشداتهم المتكررة بتدخل الجهات المختصة لحل أزمة نقص التطعيمات للأطفال.
وأوضح الأهالي معاناتهم بسبب نقصان التطعيم مما يدفعهم إلى مراجعة مستشفى العارضة الذي ينوء بحمله الثقيل، مشيرين إلى أنا الصديليات أيضًا بالمشفى تصرف أدويه عن طريق ممرضة أسيوية ليست متخصصة.
كما يعاني مراجعو مركز الرعاية الأولية بالحنبكة؛ التابع لمركز القصبة، جنوبي محافظة العارضة، نقصاً حاداً في التطعيمات الأساسية للأطفال، منذ نحو أكثر من أسبوعين، مشيرين إلى أن المختبر مقفل أيضاً؛ ما ضاعف من المعاناة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 3 ساعات
صحة جازان بصراحة
ليس لكم عذر نهائيا
الدولة اعزها الله لم تقصر
تدفع المليارات من اجل ابن البلد وراحته وعلاج ابنائه
اذا اين يذهب عندما لا يجد تطعيمات اساسية
ونركز ع كلمة اساسية بمعنى حياة او موت
وليس راجعنا بكرة او التطعيمات غير متوفرة
الى اجل غير مسمى