صحة جازان تطمئن الأهالي بحل أزمة التطعيم

حسن الجعفري(صدى):

طمأن المتحدث الرسمي لصحة جازان صباح اليوم، أهالي المنطقة، بتأمين وتوفير التطعيمات لهم والعمل على توزيعها، ردًا بذلك على مناشداتهم المتكررة بتدخل الجهات المختصة لحل أزمة نقص التطعيمات للأطفال.

وأوضح الأهالي معاناتهم بسبب نقصان التطعيم مما يدفعهم إلى مراجعة مستشفى العارضة الذي ينوء بحمله الثقيل، مشيرين إلى أنا الصديليات أيضًا بالمشفى تصرف أدويه عن طريق ممرضة أسيوية ليست متخصصة.

كما يعاني مراجعو مركز الرعاية الأولية بالحنبكة؛ التابع لمركز القصبة، جنوبي محافظة العارضة، نقصاً حاداً في التطعيمات الأساسية للأطفال، منذ نحو أكثر من أسبوعين، مشيرين إلى أن المختبر مقفل أيضاً؛ ما ضاعف من المعاناة.