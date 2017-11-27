المملكة تستنكر اللعب في إيران والآسيوي ليس على طاولتها

نواف السالم(صدى):

استنكرت مصادر في الاتحاد لكرة القدم صدور قرار من الاتحاد الآسيوي بإلزام أندية المملكة باللعب في إيران في بطولة الأندية، موضحا أن أمين عام الاتحاد الآسيوي طلب فقط من الاتحادات المحلية إرسال وتوضيح أسماء الدول غير المصرح بالسفر لها.

وكان ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻣﻬﺪﻱ ﺗﺎﺝ أعلن ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺻﻮﺗﺖ ﺃﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ.

كما زعم ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﻼﺩﻩ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻗﻀﻴته في ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‏(ﻔﻴﻔﺎ‏) ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳُﺠﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮﺍﻥ.

ﻭﺗﺮﻓﺾ المملكة ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ بسبب ما تعرضت له الأندية من مضايقات وتجاوزات، منها عدم حفظ الأمن لهم من لحظة وصولهم إلى المطار حتى مغادرتهم، خلال المواجهات مع الأندية الإيرانية.