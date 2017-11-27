طريقة سريعة لحل مشكلة إيقاف البلوتوث في “IOS11 “

أماني الغامدي(صدى):

يواجه مستخدمي نظام التشغيل الأجهزة المحمولة ” آي أو إس 11 ” ، مشكلة عدم القدرة على إيقاف تقنية البلوتوث وشبكة WLAN اللاسلكية عن طريق مركز التحكم.

ويجب على المستخدم استدعاء قائمة الإعدادات من أجل إيقاف الوظائف اللاسلكية، ولكن هناك وظيفة ” تاتش ثري دي ” ، التي يمكن اللجوء إليها للتغلب على هذه المشكلة، والمتوفرة منذ إصدار هاتف ” آي فون 6 إس “.

وليس على المستخدم، سوى النقر بقوة على أيقونة الإعدادات على الشاشة الرئيسية، وبالتالي يتمكن المستخدم من الوصول إلى الخيارات المعنية مباشرة، وتجنب الكثير من النقرات المملة في القائمة، لإيقاف هذه الوظائف.