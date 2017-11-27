” تعليم القصيم ” تفتح باب التقاعد.. وتؤكد: لن نقبل الطلب في هذه الحالة

سالم المطيري(صدى):

أعلنت إدارة شؤون المعلمين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الأثنين، عن فتح باب التقاعد المبكر أو الاستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية، على أن يكون تاريخ ترك العمل ١-١١-١٤٣٩هـ.

وفي هذا السياق شدد مدير إدارة شؤون المعلمين عبدالعزيز السندي، على أن تقديم وقبول الطلبات تكون عن طريق نظام فارس، موضحًا أن لن تقبل طلبات العدول عن إنها الخدمة بعد تقديمها واعتماد الطلب.

وأكد ” السندي ” على عدم رفع الطلبات بهذا الشأن ورقيًا موضحًا أنه لن يتم استقبال الطلبات الورقية، قائلًا أن عملية قبول إنهاء ” التقاعد المبكر، الاستقالة ” ستتم خلال خمسة أيام عمل، على أن يتم تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر نظام فارس في موعد أقصاه يوم السبت 24/4/1439هـ.