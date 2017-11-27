غوستافو : النصر يلعب بكامل الجدية أمام كل الفرق وغياب السهلاوي مؤثر

ماجد محمد(صدى):

كشف مدرب النصر غوستافو كونتيروس أن فريقه سيخسر المهاجم محمد السهلاوي أمام الفتح بسبب الايقاف، وقال: السهلاوي لاعب مهم وقدم نفسه بشكل جيد ليس على الصعيد التهديفي بل على صعيد اللعب الجماعي، وفي آخر مباراتين تحرك كثيرا وفتح ثغرات في ملعب الخصم، ولكن نملك لاعبين بدلاء .

وأضاف كونتيروس أن الانتصارات المتتالية واللعب الجماعي والتنظيم الدفاعي تسعدنا كثيرا وقال: اهتمامي منصب على فريقي وحللت الفتح جيدا، وهزيمته بالخمسة من الفيصلي لا تعي أنه سيئ، وماحدث له من هزيمة كبيرة لايتكرر كثيرا، وغياب لاعب الوسط البرازيلي مانويل ساندرو والمدافع احمد شراحيلي امامنا سيكون مؤثرا على الفتح ودافع ايجابي لفريقنا، والنصر يلعب بكامل الجدية امام كل الفرق .