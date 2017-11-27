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استقالة وزير العدل ووقف الاحتجاجات في باكستان

استقالة وزير العدل ووقف الاحتجاجات في باكستان
إسلام آباد(صدى):

قدم وزير العدل الباكستاني زاهد حامد اليوم الاثنين استقالته، استجابة لمطالب الحركة الاسلامية الباكستانية ” لبيك يا رسول الله ” ، التي دامت لأسابيع، مطالبة برحيله، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية في باكستان.

وأعلن إعجاز أشرفي المتحدث باسم الحركة: ” مطلبنا الرئيسي قٌبل والحكومة ستعلن استقالة وزير العدل وسننهي اعتصامنا اليوم ” .

وكانت الحركة قد قامت باشتباكات مع الحكومة ، مغلقة المداخل المؤدية للعاصمة إسلام آباد لعدة أيام، قبل أن تخفق الشرطة أول من أمس، في محاولة تفريق المحتجين، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات في مدن رئيسية أخرى.


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