بالفيديو .. سعود الصرامي يشن هجوما شرسا ضد لاعبي النصر
تداول رواد مواقع التواصل فيديو لـ الإعلامي ” سعود الصرامي ” وهو يهاجم لاعبي نادي النصر” خالد الغامدي، وشايع شراحيلي ” بسبب مبالغتهما في الفرح في هزيمة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، التي أُقِيمت السبت الماضي بطوكيو.
وقال الصرمي عبر الفيديو : ” أنتم أكثر من شهدوا خسارة النصر من الهلال ومنها بالخماسية “. وطالب ” بأن يركزا على انتصار فريقهم بدلًا من الفرح في هزيمة الفرق المنافسة ” .
وأضاف ” في يوم من الأيام كان الغامدي موقعًا عقدًا مع الهلال ويحمل شعاره، كذا من الممكن أن ينتقل شايع إلى نادٍ آخر، ومن ثم فإن المبالغة في الفرح بخسارة فريق آخر منافس لك من فريق أجنبي هو سلاح العاجز، لا أكثر من ذلك “.
يذكر أن لاعب النصر شايع شراحيلي، ظهر عبر مقطع فيديو وهو يقلّد احتفال لاعب خط الهجوم في نادي ” اوراوا الياباني ” مما أثار غضب مشجعي الهلال، كذلك بالنسبة للاعب ” خالد الغامدي “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 4 ساعات
تعصب ولا ما تعصب
العالمية صعبة قوية
هههههههههههههههههه
مرسيدس[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 4 ساعات
يا سعود تهاجم النصر اولا كل الانديه فرحانين بفوز اوروا الياباني جت على جماهير النصر انا الان جالس مع الاتحاديين والاهلاويين النصراويين وجالسين طقطقه اذا جماهير السنافر يطقطقوا على السنافر وش تبي أكثر من الشماته لو ترجع الامور على نصابها ويكون كل شي عادل كان تمام