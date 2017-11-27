بالفيديو .. سعود الصرامي يشن هجوما شرسا ضد لاعبي النصر

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لـ الإعلامي ” سعود الصرامي ” وهو يهاجم لاعبي نادي النصر” خالد الغامدي، وشايع شراحيلي ” بسبب مبالغتهما في الفرح في هزيمة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، التي أُقِيمت السبت الماضي بطوكيو.

وقال الصرمي عبر الفيديو : ” أنتم أكثر من شهدوا خسارة النصر من الهلال ومنها بالخماسية “. وطالب ” بأن يركزا على انتصار فريقهم بدلًا من الفرح في هزيمة الفرق المنافسة ” .

وأضاف ” في يوم من الأيام كان الغامدي موقعًا عقدًا مع الهلال ويحمل شعاره، كذا من الممكن أن ينتقل شايع إلى نادٍ آخر، ومن ثم فإن المبالغة في الفرح بخسارة فريق آخر منافس لك من فريق أجنبي هو سلاح العاجز، لا أكثر من ذلك “.

يذكر أن لاعب النصر شايع شراحيلي، ظهر عبر مقطع فيديو وهو يقلّد احتفال لاعب خط الهجوم في نادي ” اوراوا الياباني ” مما أثار غضب مشجعي الهلال، كذلك بالنسبة للاعب ” خالد الغامدي “.