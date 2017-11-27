بعد هجوم ” الروضة ” .. النواب المصري يناقش في جلسة طارئة مواجهة الإرهاب تشريعيًا

القاهرة(صدى):

يناقش مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، تداعيات الحادث الإرهابي بمسجد الروضي بسيناء، في جلسة طارئة بعد مطالبات الأعضاء بعقد هذه الجلسة لمناقشة سبل مواجهة الإرهاب تشريعياً وضمان تحقيق العدالة الناجزة في محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية ومثولهم أمام القضاء العسكري.

ومن المتوقع، أن يعلن البرلمان المصري، التأييد الكامل للقيادة السياسية والدعم غير المحدود لقوات الجيش والشرطة في مواجهتهم الإرهاب الأسود.

كانت وزارة الداخلية المصرية قد رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة ” ج ” ، في كافة المحافظات، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن التجمعات ودور السينما والمسارح، بالإضافة إلى مقار الوزارات والهيئات الدبلوماسية.