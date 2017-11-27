بالفيديو.. فنانة مصرية توجه نصائح هامة للزوجات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للفنانة المصرية بدرية طلبة وهي تعطي الزوجات نصائح هامة في التعامل مع زوجها.
وظهرت بدريه في الفيديو خلال لقاء تليفزيوني تقديم الإعلامية سالي شاهين، وهي تقدم عدد من النصائح الكوميدية وهي التخلص من الزوج وان تعيش حياتها، مُشيرة إلى أن على الزوجة أطعام زوجها فور دخوله للمنزل ثم تعطيه التحلية وهي عبارة عن حلوى سد الحنك حتى تتحدث هي براحتها وهو ساكت لا ينطق .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22076 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
هههههههههههه
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6090 ] نشر منذ 3 ساعات
هذي فله والله الله يسعدها 😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38747 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياعجوزة الخربطه خربطيه ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6212 ] نشر منذ 58 دقيقة
هههههه😊سد الحنك😁