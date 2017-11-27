العنزي يعود للتدريبات بعد تماثله للشفاء

نواف السالم(صدى):

ذكرت المصادر أن الحارس عبدالله العنزي اجتاز برنامجه التأهيلي طيلة الثلاثة أسابيع الماضية بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، وشارك بفاعلية في التدريبات، وينتظر تواجده على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه أمام الفتح الأربعاء المقبل في الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

كما أن إدارة أحد تتفاوض مع النصر للتعاقد مع الظهير الأيسر أحمد عكاش بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، ولكنها أوقفت المفاوضات بعد معرفتها بمرتبه وتقاضيه قرابة الثلاثة الملايين ريال في الموسم الحالي.