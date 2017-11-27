” البريد ” يواجه انتقادات.. والشورى تناقش

عادل الحربي(صدى):

واجه تقرير المؤسسة العامة للبريد , الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم الأثنين تساؤلات وانتقادات من قبل لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيال ملاحظات الأعضاء وآرائهم.

وطرحت عدة تساؤلات حول قيام عدد من الشركات التابعة للبريد , من أسسها وكيف تأسست ؟ , ومن يديرها وما هي عائدتها ومصروفاتها ؟ , إضافة لقيام العديد من الأجهزة الحكومية بإنشاء شركات تديرها , ولا يعرف المجلس عنها شيئا, إلى جانب أن بعض الشركات تستخدم عمالة غير سعودية , وإن وظفوا فتكون الأجور زهيدة.

وأبدى العديد من العمالة تذمرهم من تلك الشركات واستغلالها للعامل وتشغيله ساعات طويلة بأجور قليلة ودون تأمين طبي , بالإضافة للانتقادات التي طرحت حول زيادة رسوم صندوق البريد للأفراد من 100 ريال إلى 300 ريال في السنة دون تحسين للخدمات.

كما خلا التقرير من وجود قوائم للموارد البشرية بين سعودي أو غير سعودي , وجدول حول القوى العاملة في الوقت السابق والحالى , وما إذا تم توظيف المزيد من الأيدي العاملة أم لا.

ويصوت مجلس الشورى اليوم على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436-1437.