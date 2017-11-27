  • الإثنين 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الجنايات الكويتية تقضي بسجن مغرد 7 سنوات مع الشغل لإساءته للمملكة

الجنايات الكويتية تقضي بسجن مغرد 7 سنوات مع الشغل لإساءته للمملكة

الجنايات الكويتية تقضي بسجن مغرد 7 سنوات مع الشغل لإساءته للمملكة
خالد الظفيري(صدى):

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الجنايات الكويتية قضت بسجن مغرد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد اتهامه بالإساءة إلى السعودية ونشر أخبار كاذبة.

وأوضحت أن المحكمة التي قضت في القضية أمس الأحد، رأت أن مواد الاتهام تنطبق على المتهم وأفعاله على موقع ” تويتر ” ، بعدما أساء إلى المملكة ودول الخليج.

وأشارت أن هناك عدداً من المغرِّدين أُحيلوا بالتهمة نفسها، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم لمخالفتهم القانون، لما يتسببوا فيه من الإساءة إلى دول الخليج.

 


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 4 ساعات

كفوووو الكويت اضربوو بيد من حديد لكل مسي فاسد يقع في بلاد الحرمين لاغراض سياسيه او تمجديد دوله الكفر الفرس

[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 3 ساعات

ذولي بقايا مخلفات
قمائم الربيع العربي
اهل الفتن والقلاقل لا ردهم الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *