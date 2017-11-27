الجنايات الكويتية تقضي بسجن مغرد 7 سنوات مع الشغل لإساءته للمملكة

خالد الظفيري(صدى):

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الجنايات الكويتية قضت بسجن مغرد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد اتهامه بالإساءة إلى السعودية ونشر أخبار كاذبة.

وأوضحت أن المحكمة التي قضت في القضية أمس الأحد، رأت أن مواد الاتهام تنطبق على المتهم وأفعاله على موقع ” تويتر ” ، بعدما أساء إلى المملكة ودول الخليج.

وأشارت أن هناك عدداً من المغرِّدين أُحيلوا بالتهمة نفسها، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم لمخالفتهم القانون، لما يتسببوا فيه من الإساءة إلى دول الخليج.