احتمالية عودة السوبر المصري السعودي أغسطس المقبل

نواف السالم(صدى):

اتفق مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مع رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت، على عودة بطولة السوبر السعودي المصري، بوضعها ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل للجبلاية، والذي يعقد نهاية نوفمبر الجاري.

واتفق بعض أعضاء المجلس على احتمال قيام المباراة في شهر أغسطس القادم، وذلك قبل بداية الدوري المصري لموسم 2018-2019

وكان الاتحاد السعودي، قد كرم المنتخب المصري بعد الصعود لكأس العالم 2018 بروسيا، مستضيفًا بعثة الفراعنة لأداء مناسك العمرة.