بالفيديو.. شرح مبسَط للمشاريع الحضرية التي افتتحت بالعاصمة
نشرت أمانة منطقة الرياض، صباح اليوم، مقطع فيديو لأماكن وأسماء الساحات البلدية والحدائق والبرحات، التي افتتحها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس الأحد.
و دشَن أمير منطقة الرياض، 17 مشروعاً بيئياً وحضرياً جديداً في العاصمة، ممثلة في حدائق وساحات بلدية موزعة على أحياء مدينة الرياض.
#عرض_مرئي للساحات البلدية والحدائق والبرحات التي افتتحها الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ..#أمانة_منطقة_الرياض pic.twitter.com/Ztmi2NcEhn
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 27, 2017
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