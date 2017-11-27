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بالفيديو.. شرح مبسَط للمشاريع الحضرية التي افتتحت بالعاصمة

بالفيديو.. شرح مبسَط للمشاريع الحضرية التي افتتحت بالعاصمة
حمود العنزي(صدى):

نشرت أمانة منطقة الرياض، صباح اليوم، مقطع فيديو لأماكن وأسماء الساحات البلدية والحدائق والبرحات، التي افتتحها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس الأحد.

و دشَن أمير منطقة الرياض، 17 مشروعاً بيئياً وحضرياً جديداً في العاصمة، ممثلة في حدائق وساحات بلدية موزعة على أحياء مدينة الرياض.


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