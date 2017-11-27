باحث فرنسي: من مصلحة بلدنا تعميق العلاقات مع المملكة لأنها مفتاح الشرق الأوسط

نايف السالم(صدى):

قال الباحث الفرنسي ” سيباستيان لاي ” في معهد ” توماس مور ” ببروكسيل، أنَّه من مصلحة فرنسا تعميق علاقتها مع المملكة وتأييد الإصلاحات التي يجريها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله –

وأوضح الباحث في مقالٍ له بمجلة “فوربس” الفرنسية، أنه بعد عملية “مكافحة الفساد” أصبحت كل العيون متجهة السعودية؛ لمتابعة “عملية التطهير” حديثة العهد في المملكة.

وأضاف، ” عملية التطهير هي امتدادًا للجهود التي بذلها ولي العهد مؤخرًا، لتحديث المجتمع السعودي واستهداف الشباب خاصة؛ حيث يعتبر المجتمعً السعودي شبابيًا، فبين كل عشرة مواطنين نجد سبعة أعمارهم أقل من 30 عامًا “.

كما أشار الباحث إلى كلمة ” وليّ العهد ” في المنتدى الاقتصادي والتي قال خلالها: ” لن نضيع 30 عامًا من حياتنا في مكافحة الأفكار المتطرفة، سوف ندمّرها الآن وعلى الفور ” ، وسنعود إلى الإسلام المعتدل والمتسامح والمنفتح “.

وأكَّد الباحث الفرنسي أنه رغم تباين الآراء تجاه التحولات في المملكة، إلا أنّها تعتبر لحظة حاسمة لها، ويجب على فرنسا ألا تفوت فرصة تعميق علاقتها بـ ولي العهد ودعمه في مكافحة التطرف ، وأشار، إلى أنَّ العلاقات مع الرياض ستكون مفتاح اللعبة في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة.