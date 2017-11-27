الكنيسة تناشد بابا الفاتيكان بعدم التحدث عن الروهينجا لهذا السبب

الفاتيكان(صدى):

ناشدت الكنيسة الكاثوليكية، بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، على عدم التحدث عن قضية مسلمي الروهينجا أثناء زيارته إلى ميانمار وبنجلاديش.

وبدأ بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، زيارة تستمر لمدة ستة أيام، إلى كل من بنجلاديش وميانمار.

وبررَت الكنيسة مناشدتها للبابا، بأن التحدث عن القضية أو الإشارة إلأيها، قد يثير حساسيات محلية.

ومن المقرر أن يجتمع فرنسيس مع الجنرال مين اونج هلينج قائد الجيش فى ميانمار، ومستشارة الحكومة أونج سان سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.