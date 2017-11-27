إسرائيل تعرض 3500 دولار لكل إفريقي

القدس المحتلة(صدى):

تعقد إسرائيل إتفاقية مع وزير خارجية رواندا لويسموشيكيوابو لترحيل الاف من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء،لذا ستتقدم إسرائيل بدفع 5 ألاف دولار نظير كل مهاجر تستقبله رواندا ،وفقا لما جاء في صحيفة ذا تايمز البريطانية .

يذكر أن إسرائيل تضم ما يقرب من 39 ألف مهاجر إفريقي إضافة الي أن عدد من المهاجرين الأفارقة يقيموا في تل أبيب ويعيشوا ظروف عسيرة ،ويعمل معظمهم في المطاعم والبناء بشكل غير قانونى .

كما يوجد الكثير من الشكاوى قد تلقتها السلطات الإسرائيلية من قبل السكان المحليين ،لذا قررت الدفع بهؤلاء المهاجرين وترحيلهم إلي بلد أخر ،وعرضت على كل مهاجر إفريقي يقبل العودة إلي بلاده 3500 دولار علاوة إلي أنها ستتكلف دفع تذكرة السفر ،لكن المعظم يرفض .

وأبان وزير خارجية رواندا أنه يبحث بشأن الاتفاق المبرم لكن حتى الأن لم يقدم أي تفاصيل عن تنفيذ الإتفاقية .