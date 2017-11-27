إسرائيل تعرض 3500 دولار لكل إفريقي
تعقد إسرائيل إتفاقية مع وزير خارجية رواندا لويسموشيكيوابو لترحيل الاف من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء،لذا ستتقدم إسرائيل بدفع 5 ألاف دولار نظير كل مهاجر تستقبله رواندا ،وفقا لما جاء في صحيفة ذا تايمز البريطانية .
يذكر أن إسرائيل تضم ما يقرب من 39 ألف مهاجر إفريقي إضافة الي أن عدد من المهاجرين الأفارقة يقيموا في تل أبيب ويعيشوا ظروف عسيرة ،ويعمل معظمهم في المطاعم والبناء بشكل غير قانونى .
كما يوجد الكثير من الشكاوى قد تلقتها السلطات الإسرائيلية من قبل السكان المحليين ،لذا قررت الدفع بهؤلاء المهاجرين وترحيلهم إلي بلد أخر ،وعرضت على كل مهاجر إفريقي يقبل العودة إلي بلاده 3500 دولار علاوة إلي أنها ستتكلف دفع تذكرة السفر ،لكن المعظم يرفض .
وأبان وزير خارجية رواندا أنه يبحث بشأن الاتفاق المبرم لكن حتى الأن لم يقدم أي تفاصيل عن تنفيذ الإتفاقية .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1049 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههه بالطبع الكل سوف يرفض هذا العرض !! وماذا تفعل 5000 دولار او 3500 دولار للمهاجر الافريقى فى رواندا ؟ البقاء فى أسرائيل أفضل لهم بالطبع وهل من أقترح تلك المبالغ كتعويض فى سبات عميق من الغفلة و النوم ؟ الا يعلم ان الافريقى يدفع 4000 دولار لمهربى البشر من بدو سيناء والوكلاء لهم فى أسرائيل لتهريبهم الى الجنة الموعودة !! هؤلاء الافارقة تم تهريبهم بالكامل عبر الحدود البرية ومطارات أسرائيل كسياح لزيارة بيت المقدس وبيت لحم فى القدس.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 4 ساعات
إسرائيل ليس حباً في من الديار
ولكن حباً فيمن سكن الديار
لها نظرة بعيدة المدى
نظرة عقائدية وسياسية واجتماعية
سوف يتم تجنيدهم في كل شيئ
وسوف يتم اغداق عليهم كل شيئ
من زواج الحسناوات من اليهوديات
والسكن ولترفيه في الحياة المعيشية
مقابل امن اسرائيل العظمى والوعد المقدس