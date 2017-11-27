النصر يوقع عقد احترافي مع قائد الأخضر

ماجد محمد(صدى):

يستعد نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، إلى إبرام عقد احترافي مع اللاعب عبد الإله العمري مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر قائد المنتخب السعودي الأولمبي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت بعض المصادر أن العقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة، غير معلنه عن المبلغ المالي الذي ستقاضاه اللاعب في أول عقد احترافي له.

يُذكر أن اللاعب حظي بتوصية من اللجنة الفنية في الفريق الأول، التي يرأسها صالح المطلق والتي طالبت بالتوقيع معه، بعد المستوى الجيد الذي قدمه في صفوف النصر والأخضر.