” تايمز البريطانية ” تصف سمو ولي العهد بمهندس السياسة الإقليمية

طلال الغامدي(صدى):

وصفت صحيفة ” فاينانشيال تايمز ” البريطانية , سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بـ ” مهندس السياسة الإقليمية الحاسمة الآخذة في التزايد ” , مبرزة تعهده بمواجهة الإرهاب وتخليص العالم منه.

و ذكرت الصحيفة أن سمو ولى العهد أوضح أمس اليوم الأحد , التعاون العسكري والسياسي والمالي الأكبر لمكافحة الإرهاب , وذلك بعد سنوات عديدة من سوء التنسيق بين الدول الإسلامية.

وأضافت الصحيفة أن سمو ولى العهد قال خلال افتتاح اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي في الرياض ” بدأنا اليوم في تعقب الإرهاب ونرى هزيمته في العديد من الدول وخصوصا دول العالم الإسلامي، وسوف نسعى أن يختفي تماما من على سطح الأرض “.

ونوهت الصحيفة إلى أن أول اجتماع لدول التحالف الإسلامي يأتي في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون على مسجد الروضة بسيناء , وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة آخرون.