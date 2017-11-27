المستنقعات تُغطي جدة بعد موجة الأمطار الغزيرة

نايف السالم(صدى):

أظهرت بعض الصور التي قامت برصدها الأقمار الصناعية، تكون مستنقعات واسعة جنوب محافظة جدة؛ ناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها جدة مؤخرًا.

ونشر الباحث في علوم المناخ والأرصاد وحماية البيئة فيصل المجلي على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الصور، معلقًا: ” رصد تكون مستنقعات واسعة جنوب جدة بعد موجة الأمطار الغزيرة التي أثرت على المدينة يوم 21 نوفمبر 2017 بالاعتماد على الصور الفضائية وضوح 30م من قمر LandSat8 “.

وكانت جدة تعرضت لأمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة على مدار يومين، أدت إلى إغلاق الطرق والأنفاق واحتجاز عدد من الأشخاص داخل سياراتهم.