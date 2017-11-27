مقتل 10 جنود سودانيين بكمين في دارفور

دارفور(صدى):

أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، مقتل 10 جنود سودانيين، خلال اشتباكات مع مسلحين موالين لزعيم ميليشيا نافذ في دارفور.

واندلعت الاشتباكات بين جنود من وحدة الدعم السريع ومسلحين موالين لموسى هلال، وذلك بعد وقوع عربتين تابعتين للوحدة في كمين قرب بلدة هلال في ولاية شمال دارفور.

وقال الوكالة: ” احتسبت قوات الدعم السريع العميد عبدالرحيم جمعه وتسعة من الشهداء بمنطقة مستريحه مساء اليوم ” .

وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات الدعم أن عربتين عسكريتين ” وقعتا في كمين نصبه لهم المتفلتون وتم تدمير عربة عسكرية ونجت العربة التي تقل المتفلتين “، في إشارة إلى مسلحي هلال الذين يوصفون بأنهم من الخارجين عن القانون.