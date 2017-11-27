فيديو.. لحظة انهيار أرضية ملهى ليلي

مدريد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار أرضية ملهى ليلي في جزيرة تنريفي الإسبانية.

وأظهر في الفيديو، الذي نشرته صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، مغنية على المسرح يتفاعل معها مجموعة من رواد الملهى، ثم تقترب منهم في لحظة تنهار فيها الأرضية ويهوي الجميع إلى أسفل.

وأوضحت السلطات الإسبانية، أن 22 شخصا أصيبوا بجراح في الحادثة، بعد أن سقطوا إلى الطابق السفلى جراء انهيار الأرضية.

وأوضحت خدمات الطوارئ بجزر الكناري أن الناس سقطوا بمقدار ” نحو طابق واحد ” في القبو في وقت مبكر من، الأحد، حينما فتحت حفرة تبلغ مساحتها حوالي 4 أمتار مربعة في الأرض، مضيفة خدمات الطوارئ أن اثنين من المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة بما في ذلك كسر الساقين والكاحلين.