بالفيديو .. أسيل عمران ترد على ناعتيها بـ ” المطلقة “

نورة الشهري(صدى):

تحدثت الفنانة السعودية أسيل عمران خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها باليوتيوب ، عن قضية الطلاق ، وإصرار البعض على نعتها بالمطلقة وأنها فاشلة .

وقالت اسيل في الفيديو ، الطلاق كلمة مخيفة بالمجتمع العربي ، صارت تجيلي تعليقات على السوشيال ميديا يقولون لي يا مطلقة على الأقل هاتيلك ولاد وربيهم ، أنا بكون مبسوطة بإنجاز او سفر لدولة جديدة وبشارككم بيها ، ألاقي تعليقات تثبتني .

وأضافت ، نفرض انك سعيدة في حياتك زي ما أخترتي حياتك انك تكوني زوجة ومربية أولاد ، ما أنا كمان لي الحق أختار ما أبغاه اسافر بلد جديدة أسوي انجاز يسعدني أعمل ياللي بدي إياه .

وتابعت أسيل ، ليش أصبحت قيمة المرأة في المجتمع بأنها متزوجة وعندها أولاد ليش لما تكون متزوجة تكون إنسانه ناجحة أما لو حبت وفشلت تبقى غير ناجحة .