بالفيديو .. أسيل عمران ترد على ناعتيها بـ ” المطلقة “
تحدثت الفنانة السعودية أسيل عمران خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها باليوتيوب ، عن قضية الطلاق ، وإصرار البعض على نعتها بالمطلقة وأنها فاشلة .
وقالت اسيل في الفيديو ، الطلاق كلمة مخيفة بالمجتمع العربي ، صارت تجيلي تعليقات على السوشيال ميديا يقولون لي يا مطلقة على الأقل هاتيلك ولاد وربيهم ، أنا بكون مبسوطة بإنجاز او سفر لدولة جديدة وبشارككم بيها ، ألاقي تعليقات تثبتني .
وأضافت ، نفرض انك سعيدة في حياتك زي ما أخترتي حياتك انك تكوني زوجة ومربية أولاد ، ما أنا كمان لي الحق أختار ما أبغاه اسافر بلد جديدة أسوي انجاز يسعدني أعمل ياللي بدي إياه .
وتابعت أسيل ، ليش أصبحت قيمة المرأة في المجتمع بأنها متزوجة وعندها أولاد ليش لما تكون متزوجة تكون إنسانه ناجحة أما لو حبت وفشلت تبقى غير ناجحة .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 5 ساعات
الطلاق ليس حرام او عيب
خاصة اذا وصلت الحياة الزوجية
الى جحيم لا يطاق
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 5 ساعات
الطلاق ليس حرام او عيب
خاصة اذا وصلت الحياة الزوجية
الى جحيم لا يطاق
ابوامجد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
العيب والحرام التبرج وسفور والكشف امام الشاشات الله هذى هو العيب الله يصلحك ويصلح بنتنى وبنات المسلمين
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2475 ] نشر منذ 4 ساعات
احيانا الطلاق يكون البداية و ليس النهاية
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6280 ] نشر منذ 3 ساعات
ياصبر الأرض
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزواج او الطلاق من مظاهر الاسلام سواء سلبيه او ايجابيه لاينبغي التندر او التهكم بهما
محمد[ عدد التعليقات: 2186 ] نشر منذ 2 ساعتين
وحده من جماعتنا تطلقت 4 مرات من اربع رجال السبب السمنه وتزوجها الخامس والحين عندها 5 عيال وحياتهم سعيده وسبب اقبال الريجيل علي زواجها معروفة تصون وتحافظ علي بيتها مرتب ونظيف والاكل في وقته بس عيبها انها سمينه
البنت المطلقه لا تيئس وحافظي علي سترك واخلاقك وانتبهي تسمعين كلام الناس لان احيان كلامهم تسبب عقده نفسيه وتنحرفين وابليس يستغل ضعفك ويضيعكم بالحرام
اقرب مثال اسيل في انحراف بالتبرج والغناء وتبدا المرحله الثانية المخدرات والثالثه تعرفون ويش اقصد
تذكري فوقك رب بيعوضك بدنيا او بالاخره ولا راح يروح حقك من كلام الناس لك سوف يبلاهم في انفسهم ومالهم واهلهم