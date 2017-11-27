 فاروق الفيشاوي يكشف حقيقة التغريدة المثيرة عن مجزرة مسجد الروضة 

أماني الغامدي(صدى):

أكد الفنان المصري فاروق الفيشاوي، أن التغريدة التي تم تداولها على نطاق واسع حول موقفه من حادث الروضة الذي راح ضحيته 305 أشخاص، لا صحة لها على الإطلاق مؤكدا أن الحساب الذي نشرها مزور.

وقال حساب على “تويتر” يحمل اسم فاروق الفيشاوي: “رحم الله من قُتلوا وهم سجود.. مع كامل الأسف أني والمصريين أصبحنا متأكدين أن المتطرفين لا يقتلون المصلين بل من يريدون إخلاء سيناء لأجل صفقة القرن”.

كما أعاد الحساب الذي قال الفيشاوي إنه لا يمت له بصة، نشر تغريدة من حساب يحمل إسم “الإعلامي”، قال فيها إن المخابرات الحربية هي من قامت بذلك، حيث قررت إخلاء العريش لإكمال صفقة القرن.

إلى ذلك، علق الفيشاوي في مداخلة مع برنامج “العاشرة مساء” على قناة “دريم” المصرية:

هذا الكلام غير صحيح.. وحدث قبل ذلك أن خرج هذا الشخص الذي ينتحل صفتي وشتم أخي وحبيبي الفنان محمد صبحي، وقمت بمداخلة وأوضحت الأمر، والآن يشكك في وطنيتي.. وهذا لا أقبله أبدا.. لا أعرف لماذا يريد هذا الشخص أن يؤذيني؟.. ولو آذاني في رزقي أو عملي فأنا راض لكن لا أقبل أن يهين وطنيتي بهذا الشكل.

وتابع: ” تقدمت بمحضر وقلت إن هذا الشخص ينتحل صفتي، وتحرك أحد الضباط وراجع كل ما كُتب على لساني عبر هذا الحساب.. ثم لم يحدث أي شيء.. ولا أعرف من له مصلحة في استمرار هذا الحساب الذي يؤذيني هكذا؟ “.