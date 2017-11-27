قرقاش: تهميش الدور العربي في الأزمة السورية مؤسف

أبو ظبي(صدى):

أشار الدكتور أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات، اليوم الأثنين، إلى أن تهميش الدور العربي في أزمة سوريا أمر مؤسف.

وغرد ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المؤسف في التطورات الدولية للأزمة السورية تهميش الدور العربي، فبإستثناء جهود الرياض في توحيد صفوف المعارضة، نرى أن التوافق الروسي الإيراني التركي غالب والدور العربي ثانوي “.

وفيما يتعلق بحل أزمة سوريال قال: ” الحلّ السياسي في سوريا هو الطريق الوحيد لأزمة دموية مشتدة، ولكنه، وبكل واقعية، لا يمكن أن يكون حلاّ إيرانيا أو تركيا وأن يغيب عنه الدور والبعد العربي “.