السفير القطان يكشف خطته لحل مشاكل السعوديين في مصر

علي القحطاني(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر السفير أحمد القطان، عقد لقاءين مفتوحين يومي الأحد والأربعاء بشكل دوري، لحل مشاكل المواطنين المقيمين في مصر.

وأوضح السفير القطان، على هامش ملتقى الطلبة السعوديين بمصر يوم الجمعة الماضية، أن اللقاء الدوري سيعكس أهمية التواصل بين السفارة والمواطنين، مشددا على حل كثير من المشكلات التي واجهت الدارسين خلال الأعوام الماضية.

وأطلق قطان خلال اللقاء، الدليل الإرشادي للدارس السعودي في مصر وخمس دول إفريقية تشرف عليها الملحقية الثقافية في القاهرة.

ورشحت الملحقية 15 جامعة للدراسة فيها هي ” الأزهر، القاهرة، الجامعة الأمريكية، أكاديمية الفنون، وجامعات أسيوط، المنصورة، الإسكندرية، الزقازيق، المنوفية، المنيا، جنوب الوادي، حلوان، طنطا، عين شمس وقناة السويس “، فيما أوصت بدراسة الماجستير في جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس فقط.