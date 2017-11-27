رجل يعتدي على طفلة زوجته والحمل يفضحه

واشنطن(صدى):

ارتكب رجل أمريكي جريمة شنيعة ، حيث اغتصب ابنة زوجته التي لا تتعدى الـ 9 سنوات ، 10 مرات في يوم واحد مستغلاً خروج العائلة من المنزل ، ويفر هارباً عقب أكتشاب جريمته .

وأكدت مصادر إعلامية ، أن الأم لم تكتشف الحادث إلا بعد خمسة أشهر من حمل الطفلة، وهو ما يمنع إجراء عملية إجهاض وفقا للقانون في بيرو.

وأوضحت المصادر ، أن الطفلة، التي لم يكشف عن هويتها، تم الاعتداء عليها عندما كانت العائلة خارج المنزل عشر مرات، وفر المشتبه به بمجرد اكتشاف العائلة الحادث.