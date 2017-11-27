موقف مشرف من أمريكية مع طفل إماراتي يعاني مرضاً نادراً

نورة الشهري(صدى):

تبرعت امرأة أمريكية، بجزء من كبدها لتنقذ طفلاً إماراتياً من المرض، إذ قامت السيدة بيكي كابل 46 عاما التي تعيش في قرية صغيرة في غرب نيويورك، بمنح جزء من كبدها للطفل أحمد العقاد (4 سنوات) الذي جاء من دبي للعلاج من مرض وراثي نادر أتلف كبده بالكامل، اضطر أسرته للسفر إلى كليفلاند أوهايو بعد أن تم العثور على مانحة للكبد.

ورغم أن سبعة آلاف ميل تفصل بينهما، إلا أن بيكي وأحمد أصبحا يشتركان في الكبد، ونجحت بيكي في إنقاذ حياة أحمد فعلاً، وقالت: «أصبح أحمد جزءا مني، مجرد شعور عظيم أنك أنقذت أحداً وأبقيته على قيد الحياة، كنت سعيدة جدا وهو الآن ابني».