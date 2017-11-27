المملكة تستضيف المؤتمر السادس لوزراء الصحة لدول التعاون الإسلامي

نايف السالم(صدى):

تستضيف المملكة في مدينة جدة خلال الفترة من 17-19 ربيع الأول 1439هـ , المؤتمر السادس لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار ” الصحة في جميع السياسات “.

وسيشارك في المؤتمر وفود برئاسة وزراء الصحة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المراقبة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويناقش المؤتمر عدة موضوعات من شأنها تعزيز الصحة وترقية النظم الصحية لتتمكن من تحقيق أهداف برنامج العمل الاستراتيجي حول الصحة لمنظمة التعاون الإسلامي 2014-2023م.