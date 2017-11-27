تطور جديد في قضية القصبي والسدحان مع الحمود 

أماني الغامدي(صدى):

انتهت محكمة التنفيذ التابعة لوزارة العدل والمحكمة الإدارية ولجنة النظر في المخالفات ونظام حماية حقوق المؤلف، فصول معركة قضائية طويلة دامت أكثر من ثمانية أعوام، بعد أن باشرت تنفيذ الحكم الصادر ضد بطلي ” طاش ما طاش “، ناصر القصبي وعبدالله السدحان، القاضي بسداد مليون و300 ألف ريال لصالح المدعي عليهما المخرج عامر الحمود.

وأكد محامي الحمود محمد السنيدي، بدء التنفيذ بعد أن اكتسب الحكم القطعية، وقال صادقت الدائرة الثامنة في محكمة الاستئناف الإدارية على الحكم الصادر ضد القصبي والسدحان، وحيث إنهم لم يعثروا على عنوان القصبي أعلنوا عبر الصحف للوصول إليه لتنفيذ الحكم بسداد مبلغ 650 ألفاً، وبالفعل تم اقتطاع المبلغ عن طريق شيك سدد من القصبي، وفقا لـصحيفة “عكاظ “.

وقال السنيدي إن سبب عدم التنفيذ على السدحان هو عدم وجود ما يفي بسداد المبلغ، وهذا دور الجهات المختصة في التحقيق ومعرفة كيفية السداد، سواء بأصول ثابتة أو منقولة.

وكشف السنيدي أن المبلغ حصيلة أعوام، حيث حكم للمخرج بـ100 ألف عن كل عام صدر فيه المسلسل تعويضا له، وبمبلغ مليون و300 ألف، بسبب إنتاج القصبي والسدحان المسلسل عدة سنوات وقُسم بالمناصفة عليهما، واعترضا على الحكم لدى ديوان المظالم، إلا أن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية قضتا برفض الدعوى.