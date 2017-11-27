فيديو.. كل ما تريد أنه تعرفه عن مركز ” مراس ” لإنجاز المعاملات الحكومية

علي القحطاني(صدى):

نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، للتعريف بمركز ” مراس ” ، لإنجاز المعاملات الحكومية بمختلف تعاملاتها، وتضمن منصات إلكترونية، وخدمة الأعمال التجارية.

وأوضح الحسين، أن العمل بالمركز مستمر لإنجاز معاملات المستثمرين وروّاد الأعمال، طيلة أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت، حتى الساعة 11 ليلاً، ويتوفر خدمات فتح حساب بنكي، التوثيق والوكالات، كما يمكن الاستفادة من الخدمات إلكترونيًا.

وتتوفر بالمركز صالة اجتماعات مهيّأة لأصحاب الأعمال، حيث يقدم خدماته للجنسين، في جميع الأيام من 9 صباحا إلى 11 مساء، عدا الجمعة من 4 إلى 11 مساءً، ويقع على طريق الإمام محمد بن سعود بن فيصل، بحي الصحافة بالرياض، وسيفتح فروعًا قريبا في كل من جدة والدمام وباقي مدن المملكة.