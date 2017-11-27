نشر : منذ 47 دقيقة 3٬240 2 الاخبار المحلية فيديو.. مواطن يرصد حفرة عميقة بصحراء عرعر حمود العنزي(صدى): تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد حدوث حفرة عميقة وسط صحراء شرق عرعر. وأوضح مصور الفيديو، أن الخفس عميق ويقع بالقرب من مركز أم خنصر، محذرا مرتادي البر من الوقع فيه. الوسوم:حفرة عميقة, صحراء شرق عرعر, صحراء عرعر, عرعر, مواطن
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 42 دقيقة
والله تخوف
ماهي بحفرة
هذي كارثة لا لوح تحذيرية ولا تم ردمها
يروح وطي والله قائد السيار او ضعيف النظر حتى لو كان يمشي
خاصة في الليل
الداخل مفقود
والخارج مولود
ولو تصرخ حتى ينبح صوتك ما حد حولك ابد
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4577 ] نشر منذ 30 دقيقة
يالطيف شي يخوف وين اهل الاختصاص عنهم حرام يروح ضحيتها مواطن بعد اكتشافها