فيديو.. مواطن يرصد حفرة عميقة بصحراء عرعر

حمود العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد حدوث حفرة عميقة وسط صحراء شرق عرعر.

وأوضح مصور الفيديو، أن الخفس عميق ويقع بالقرب من مركز أم خنصر، محذرا مرتادي البر من الوقع فيه.