نائب أمير مكة يوجه بعدم تضمين أي مظاهر احتفالية خلال زياراته الميدانية

علي القحطاني(صدى):

وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، بعدم تضمين مظاهر احتفالية لزياراته بالمحافظات، أو لافتات ترحيبية، أو مشاركات شعرية أثناء لقائه بالأهالي والشباب.

وأوضحت إمارة مكة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” وجه الأمير عبدالله بن بندر بعدم تضمين برامج زيارته للمحافظات أَي مظاهر احتفالية، أو مشاركات شعرية أثناء لقائه بالأهالي والشباب، وعدم وضع أو تثبيت أَي لافتات ترحيبية على مداخل المحافظة، أو في الطرقات، أو المواقع التي سيتم الوقوف عليها ميدانياً من قبل سموه ” .