” الغذاء “: اكتشفنا شحنة لقاحات الأنفلونزا ” المخالفة “

علي القحطاني(صدى):

قالت الهيئة العامة للغذاء، إنها غير مسؤولة عن دخول كميات من لقاح الأنفلونزا لم تتم إجازتها، مؤكدة أن الإجراء المتبع عالميا في منظمة الصحة العالمية هو أن يتم الاكتفاء فقط بالتأكد من شهادات الإفراج عن المنتج من السلطات الرقابية في البلد المنتج للإفراج عن المنتج والسماح بتوزيعه.

وأضافت أنها لا تكتفي بدورها المتمثل في تسجيل المستحضرات الصيدلانية ومنها اللقاحات، بل تقوم بالتأكد من عدم تأثر تشغيلات اللقاحات من أي مؤثر أثناء النقل أو التصنيع، وذلك من خلال تحليل عينات من تشغيلات اللقاحات.

وأكدت على لسان المتحدث باسمها إدريس الدريس، تعليقا على حدود مسؤوليتها في دخول تشغيلة لقاحات لم تجتز الاختبارات الفيزيائية، والتعاون مع وزارة الصحة، أن الهيئة تقوم بتسجيل المستحضرات الصيدلانية ومنها اللقاحات، بعد تسجيل خطوط الإنتاج واستكمال مراجعة الملف الفني للمستحضر وتسعيرها، موضحا أن التشغيلة رقم P4A331V لوحظ عدم اجتيازها للاختبارات الفيزيائية، فتمت مخاطبة وزارة الصحة لإيقاف توزيعها احترازيا حتى استكمال عمليات التحقق من التشغيلة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضي أنها أوقفت احترازيا العمل بالشحنة، رغم عدم وجود أي خطورة طبية.