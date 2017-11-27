التجارة تحذر من إعلانات التخفيضات عبر الإنترنت

عادل الحربي(صدى):

حذر المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، جميع المستهلكين، من العروض المقدمة من المتاجر الإلكترونية بشأن تخفيض الأسعار، مع الاطلاع على سياسة الاسترجاع والاستبدال قبل إتمام عملية الشراء.

وأوضح الحسين، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” لسلامة تعاملاتكم المالية؛ وحفاظا على حقوق المستهلك نحذر من الشراء من الحسابات المجهولة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وننصح المتسوقين من الإنترنت بالشراء من المتاجر التي تملك سجلاً تجاريا، أو شهادة معروفة، أو المواقع العالمية الموثوقة ” .