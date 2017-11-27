ميشال عون ينزل على رغبة ” حزب الله ” ويمنع وزير الدفاع من حضور مؤتمر الرياض

حمود العنزي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، طلب من وزير الدفاع يعقوب الصراف صرف النظر عن المشاركة في مؤتمر وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أمس.

وأضافت المصادر أن ذلك وقع دون أن يصدر أي توضيح رسمي عن الأسباب التي أدت إلى قبول الدعوة ثم رفضها.

وقال منسق الأمانة العامة لقوى 14 مارس النائب السابق الدكتور فارس سعد: إنها أول إشارة تؤكد أن حزب الله لن يغيّر في سلوكه حتى بعد استقالة الحريري، مطالبا بتوضيح الأسباب التي أدّت إلى غياب وزير الدفاع عن هذا الاجتماع.

وأضاف فارس أن العماد عون الذي فشِل في إرسال وزير دفاع لبنان إلى الرياض نزولاً عند رغبة ” حزب الله ” سيفشل في إقناع الحزب بالالتزام بالدستور وقرارات الشرعية الدولية.