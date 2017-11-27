38 محطة وقود في جدة تسربت مياه الأمطار إلى خزاناتها

حمود العنزي(صدى):

أغلقت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، عددا من محطات الوقود المخالفة في محافظة جدة؛ بعدما أقدمت على تعبئة السيارات بوقود مختلط بمياه الأمطار.

وأوضحت الوزارة، أن الفرق الرقابية باشرت 24 بلاغاً ورصدت 38 محطة تسربت مياه الأمطار فيها إلى خزانات الوقود، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المحطات المخالفة؛ حيث شملت إغلاق عدد منها وإلزام أصحابها بإصلاح السيارات المتضررة من تعبئة الوقود، وفقا لصحيفة المدينة.

وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية راجعت مستودعات السيارات التي تسربت بها مياه الأمطار، وحصرت السيارات المتضررة، وسجلت أرقام الشاسيهات الخاصة بها، وبياناتها كافة، حفظاً لحقوق المستهلكين.