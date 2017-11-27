” صحة الطائف ” تحقق في نسيان بقايا ” جنين متوفى ” داخل رحم والدته

عبد العزيز القثامي(صدى):

تحقق صحة الطائف، في شكوى زوج مريضة، يتهم فيها أحد المستشفيات بنسيان بقايا جنين متوفى في رحم زوجته عدة أسابيع، وذلك بعد وفاته وهي حامل به في الشهر الثالث نتيجة عملية الإجهاض.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس وجه بتشكيل لجنة تحقيق وفقا لما ذكره زوج المريضة على أن تتولى اللجنة جمع المعلومات وتدقيق محتوى الملف الطبي وسماع الإفادات المبدئية للأطباء، وإحالة القضية إلى صحة مكة المكرمة.

وأضاف الربيعي، أنه وفقا لتقرير اللجنة المبدئي فإن المريضة وصلت محالة من مستشفى ميسان في حالة إجهاض، وقد أعطيت العلاج اللازم لإتمام عملية الإجهاض، غير أنه ووفقا لنزول أنسجة غير طبيعية استدعى تخوف الأطباء من وجود أورام غير معروفة داخل الرحم وذلك بناء على ارتفاع غير طبيعي في هرمونات الحمل، وهو ما استدعى وضع المريضة تحت المراقبه الصحية.

وتابع أنه تمت إحالة المريضة إلى العيادة المختصة بعد أسبوعين، غير أن المريضة حضرت بعد شهر ولم تلتزم بالموعد المحدد، وبالكشف والأشعة ثبت استمرار ارتفاع هرمون الحمل مع وجود بقايا الأنسجة، وهو ما تطلب إحالتها إلى قسم الأورام بمستشفى الملك عبدالله بجدة لفحص الأنسجة الملتصقة بجدار الرحم وإثبات إن كانت بقايا أنسجة جنينية أو خلافه، غير أن المريضة أيضا لم تلتزم بالإحالة، وراجعت مستشفى الهدا بعد تزايد الألم بفترة طويلة من إحالتها.

وأشار الربيعي إلى أنهم في انتظار قرار اللجنة المحايدة، وفي حال ثبوت وجود خطأ طبي ستتم إحالة المتسبب للهيئة الشرعية المختصة.