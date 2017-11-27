فيديو.. مواطنة تكشف تفاصيل تحولها من عاشقة للقهوة إلى محترفة في تصنيعها

حمود العنزي(صدى):

كشفت فتاة، عن قصة تحويل عشقها للقهوة إلى صناعة ومشروع اقتصادي مُربح بها، موضحة أنها تخطط لإقامة مشروع فريد من نوعه بالرياض منتصف الشهر المقبل يختص بإنتاج وتقديم نوع جديد من القهوة.

وأكدت لمى سعد، خلال استضافتها في برنامج ” الراصد “، على قناة ” الإخبارية “، أنها حوّلت عشقها للقهوة إلى مشروع يدير عليها أرباحاً كبيرة، مبينةً أنها حرصت خلال الفترة الماضية على تحصيل دورات تعليمية في تعلم فن تحضير القهوة وصناعتها.

وأوضحت أنها نظمت مؤخرا فعالية ناجحة بالرياض تحت شعار ” 1974 لعشاق القهوة ” لتقديم القهوة ” المختصة “، مبينةً أن الفعالية شارك فيها نحو 60 من صناع القهوة والحلوى، وحضرها أكثر من 5 آلاف من عشاق القهوة.