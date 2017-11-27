ممرضة تُعيد مبلغا ماليا كبيرا حُول بالخطأ لحسابها

علي القحطاني(صدى):

أعادت ممرضة سعودية، تعمل في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، مبلغا ماليا يقدر بنحو 30 ألف ريال، بعد تحويله لحسابها بالخطأ من قبل جهة العمل.

وقالت الممرضة ساجدة العنزي، إنها فوجئت بتحويل 29 ألفاً و568 ريالاً من قبل الإدارة المالية بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، رغم عدم استحقاقها لهذا المبلغ وتحصلها على كامل مستحقاتها.

وأوضحت أنها راجعت الموظف المُختص، حيث أفاد أن ما حدث كان خطأً، فعرض عليها إعادة المبلغ على شكل أقساط، إلا أنها رفضت العرض، وفضلت إعادة المبلغ بالكامل نقداً في قسم الصندوق التابع للمدينة الطبية.