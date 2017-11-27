بالفيديو.. فعل غريب من مواطن وسط طريق عام بحي السويدي في الرياض

حمود العنزي(صدى):

قام أحد المواطنين، بنصب خيمة وسط الطرق العام بحي السويدي، مما تسبب في إغلاق الطريق أمام المارة في أمانة منطقة الرياض.

وردا على تغريدة وردت إليها تضمنت شكوى من إغلاق تقاطع شارع سدير مع شارع كعب بن زهير بحي السويدي، قالت أمانة الرياض: ” قام المسؤولون في بلدية العريجاء الفرعية بمباشرة الموقع وإزالة الخيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق من وضعها “.