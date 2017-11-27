إندونيسيا ترفع حالة التأهب إلى أقصى مستوى لها بسبب بركان بالي

جاكرتا(صدى):

رفعت السلطات الإندونيسية حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها جراء احتمال ثوران بركان جبل أجونج في جزيرة بالي، مطالبةً السكان في دائرة نصف قطرها ما بين ثمانية وعشرة كيلومترات حول البركان بإخلاء المكان فورًا.

وأوضحت وكالة الحد من آثار الكوارث بإندونيسيا في بيان أن تصاعد رماد البركان وسماع أصوات انفجارات ضعيفة بين الحين والآخر من مسافة 12 كيلومترا من قمة الجبل، ما يشير إلى احتمال ثوران البركان في أي وقت.

وأضافت الوكالة أنه تحسبًا لهذا الاحتمال رفع الوكالة مستوى التأهب من جبل أجونج من ثلاثة إلى أربعة ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.