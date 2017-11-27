من هي ملكة جمال ” السياحة ” في مصر؟

القاهرة(صدى):

توجت نوران ماجد بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة 2018 خلال الحفل الختامي لفعاليات المسابقة التي شارك فيها عدد كبير من الفتيات، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، أول أمس السبت .

وحصلت رغدة صلاح على لقب “الوصيفة الأولى”، ودنيا الأدور “وصيفة ثانية” بحضور ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة أمبر برناتشى، وخلود عز منظمة المسابقة، وفرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، ونادين أسامة miss Egypt 2016.

كان الحفل قد افتُتح بالسلام الوطنى ، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث تفجير مسجد الروضة بالعريش التي طالتهم يد الإرهاب، الجمعة. ​