من هي ملكة جمال ” السياحة ” في مصر؟
توجت نوران ماجد بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة 2018 خلال الحفل الختامي لفعاليات المسابقة التي شارك فيها عدد كبير من الفتيات، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، أول أمس السبت .
وحصلت رغدة صلاح على لقب “الوصيفة الأولى”، ودنيا الأدور “وصيفة ثانية” بحضور ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة أمبر برناتشى، وخلود عز منظمة المسابقة، وفرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، ونادين أسامة miss Egypt 2016.
كان الحفل قد افتُتح بالسلام الوطنى ، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث تفجير مسجد الروضة بالعريش التي طالتهم يد الإرهاب، الجمعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23160 ] نشر منذ 1 ساعة
أشبهم كنهم في عزاء🤔
بعدين هم وين والجمال وين😲
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14265 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب مبروك الجمال
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22071 ] نشر منذ 10 دقائق
طيب