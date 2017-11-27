تعرف على” عائشة الزامل “.. قصة تحول سيدة فشلت في زواجها إلى رائدة أعمال

نورة الشهري(صدى):

طوعت عائشة الزامل، تجربتها الزوجية الفاشلة وظروفها القاسية في مقتبل حياتها، إلى وقود نجاح خطت به طريقها نحو العالمية فأصبحت وراء نجاح ثلاث سعوديات هن اليوم إحدى أهم رائدات الأعمال ومن أكثرهن تألقاً، وهن ريما الشميمري المدير التنفيذي لشركة منش، وسارة الشميمري مديرة شركة بيوتي بكس، وأخيراً مشاعل الشميمري عالمة الصواريخ وصاحبة شركة مشاعل ايرو سبيس، اللواتي تحدثن أمس عن قصص نجاحهن الريادي ضمن الفعاليات السعودية ليوم رائدات الأعمال العالمي الذي أقيم في مقر كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقالت عائشة الزامل: تجربتي كانت محفوفة بالتحدي لكن النهاية كانت سعيدة، انفصلت عن زوجي عندما كنت في أمريكا حين ولدت مشاعل، وكانت البداية بتشجيع من شقيقي الذي قال لي حينها لا بد لي من القيام بأي عمل، ولكنني لم أكن متحمسة للموضوع بداية الأمر كون لدي طفلة، ولكن مع مساندة زوجة أخي استطعت أن أشق أول مراحل النجاح في حياتي العملية، بدأت بوظيفة في أحد البنوك وكونت نفسي، وأضافت كان الألم ينتابني وأقضي الليل بالبكاء ولكن الحمد لله أنا اليوم سعيدة بما حققت.

وخلال اللقاء تحدثت بناتها الثلاث عن دورها في حياتهن وكيف ساهمت في تحقيق ما وصلن إليه، وقالت عالمة الصواريخ مشاعل الشميمري إن أبرز الأشياء التي تحقق النجاح هو الانضباط، فيما قالت سارة الشميمري هناك مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوافر في رائدة الأعمال وأهمها الطموح، فمتى ما توفر تحقق النجاح، أما ريما الشميمري فقالت عملت منذ أن كان عمري 16 عاما وتعلمت بأمريكا معنى الاعتماد على النفس وإن من أهم أسباب نجاحي في العمل هي متابعتي اليومية لجميع أعمالي وعدم تأجيلي الأعمال التي يجب أن أنجزها اليوم للغد.