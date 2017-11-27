القبض على وافد يتنكر في زي سعودي لخداع فرق تفتيش العمل

عادل الحربي(صدى):

حاول وافد خداع فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل عبر لبسه ” الزي السعودي “، للتهرب من ضبطه كونه يعمل في مهنة مقصورة على المواطنين.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أمس الأحد، على حسابه بموقع “تويتر”، صورة للوافد الذي ظهر بالزي السعودي، ويتكلم بالهاتف الجوال، أثناء تواجد فرق التفتيش.

وقال أبا الخيل: ” فرق التفتيش في حائل تقبض على وافد يرتدي الزيَّ السعودي، ليعمل في مهنة مقصورة على السعوديين في أحد مجمعات الاتصالات “.