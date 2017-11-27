بالفيديو.. حقيقة مقطع علاج الثوم والذهب للأورام السرطانية

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور نايف الجهني استشاري أمراض الدم والأورام وزراعة الخلايا الجذعية حقيقة مقطع فيديو تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، يظهر مدى قدرة الذهب والثوم على علاج الأورام السرطانية .

و أكد الجهني خلال مداخلة له عبر برنامج ” معالي المواطن ” على MBC، أنه اطّلع على الفيديو الذي ظهر فيه نسيج أسود اللون وُضع في صحن ويتحرك بعيدا عن الثوم ويقترب من الذهب، مع سماع آيات قرآنية، إلا أن النسيج غير واضح إن كان ورما أو غيره.

مضيفاً أن حركة تلك الأنسجة السوداء قد تكون بفعل طاقة إلكترومغناطيسية هي التي تحركها إلى اليمين أو اليسار، كما أن تلك الأنسجة لا تبدو ورمًا كالشكل المتعارف عليه طبيًا، إضافة إلى أن الزئبق والذهب قد تكون لهما القدرة على تحريك بعض الأشياء أو الأنسجة.

وأشار الجهني إلى أن ما توصل إليه أن ما ظهر في المقطع لا يعني أن الثوم والذهب لهما علاقة بعلاج الأورام، بل إن ما ظهر فيه يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه غير مثبت علميا، وليس الأمر بهذه البساطة، فالأورام تعالَج بالإشعاع أو الكيماويات أو الجراحة.