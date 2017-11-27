غريب.. فتاة بحرينية تكمل بطولة الرجل الحديدي بذراع واحدة

نورة الشهري(صدى):

فازت البحرينية شيخة الشيبة، في البطولة التي أقيمت في البحرين، في الفترة من 23 حتى 25 نوفمبر الجاري.

وقدمت الشيبة رسالة إلى جميع الناس، ليس إلى ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين أو الذين يعانون من إعاقة فحسب؛ لأن الإعاقة لا تقتل الرغبة والعزيمة والإصرار رسالة إلى العالم بأسره أن العزيمة والإصرار قادران على تجاوز أي إعاقة، والتحليق في سماء التميُّز والنجاح”.

قطعت الشيبة مسافة 1.9 سباحة، و90 كيلومترا بالدراجة، و21 كيلومترا جريا.

وأكدت الشيبة أن إعاقتها ستوصل رسالة إلى الجميع لأن الإعاقة ليست عيبا ولا تقتل الطموح والرغبة، وقالت “أول بحرينية تشارك في السباق وهي بذراع واحدة”.