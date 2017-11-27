فتاة تحمل ” سفاحا ” من صديقها بعدما استدرجها إلى شقته

نورة الشهري(صدى):

تقدمت فتاة مصرية قاصر ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم بمصر ، تتهم شاباً بأنه أفقدها عذريتها بعدما استدرجها إلى شقته.

و قالت الفتاة 17 سنة- أمام النيابة في حضور والدتها- إنها تعرفت على شاب منذ فترة، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وأنه أخبرها باعتزامه التقدم لخطبتها خلال الفترة القادمة ، بحسب موقع مصراوي .

وأضافت الفتاة توجهت إلى شقته 4 مرات، مارسا خلالها الجنس، قائلة “ضحك عليا باسم الحب ووعدني بالجواز أكتر من مرة”.

وأوضحت الفتاة أنها شعرت بحالة إعياء شديدة خلال الأيام الماضية، مما دفع والدتها لعرضها على طبيب، فكانت المفاجأة “عرفت إني حامل في الشهر الخامس” – وفقاً لأقوالها.

وقدمت الفتاة بيانات الشاب ومكان سكنه، وحررت محضرا بالواقعة.