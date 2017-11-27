بالفيديو.. تفاصيل جديدة حول واقعة الطعن داخل أحد المطاعم تحدد جنسية المعتدي

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة عن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى حادثة طعن شاب خليجي لآخر يحمل جنسية عربية وإصابة سيدة مرافقة له في البحرين.

وقالت المصادر أن الشاب المُعتدِي يحمل الجنسية السعودية، وقام بطعن آخر يحمل جنسية عربية، وكانت ترافقه سيدة من جنسيته (اتضح أنها زوجته) وأصيبت في الاعتداء أثناء محاولتها الدفاع عن زوجها.

وأوضحت المصادر أن خلافًا وقع بين الشاب السعودي والزوجين العربيين، وتطور إلى عراك استخدمت فيه أسلحة بيضاء “سكين” وتعرض الزوجين لإصابات طفيفة.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الزوجين إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما في موقع الحادث .كما ألقت الشرطة البحرينية القبض على أطراف الحادثة، حيث تجري معهم التحقيقات الأولية قبل رفعها للنيابة العامة.

يشار إلى أن بعض المواقع الإخبارية أفادت أن الحادثة وقعت في السعودية، فيما أظهرت التحقيقات أنَّ الحادثة برُمّتها كانت في أحد المطاعم بالبحرين.